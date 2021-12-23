Vali Atay, öğrencilerle bir araya geldi

– Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Vali Cevdet Atay, öğrenciler ile bir araya geldi.

Vali Cevdet Atay, okul ziyaretleri kapsamında son olarak Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde temaslarını sürdürdü. İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç'tan okul ile ilgili bilgiler alan Vali Atay, daha sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. YKS sınavına hazırlanan öğrencilere sınav hakkında sorular soran Atay, daha sonra laboratuvar da ders gören öğrencileri de ziyaret ederek, soru cevap etkinliği gerçekleştirdi.

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