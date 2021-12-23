Çiftçilere budama ekipmanları dağıtıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kasım ayında 150 çiftçiye 450 adet budama ekipmanı dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, her ay düzenli olarak açıkladığı faaliyet raporunu yayınladı. Kasım ayı içerisinde çiftçilere yönelik budama ekipmanları dağıtım programı gerçekleştirildiğinin ifade edildiği açıklamada, "Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projeleri kapsamında il müdürlüğümüz tarafından yürütülen 'Düzce İlinde Fındık Üretiminde Budama Elemanı Yetiştirilmesi ve Üretimin Artırılması Projesi' kapsamında budama ekipmanı dağıtım töreni müdürlüğümüz bahçesinde gerçekleştirildi. Proje kapsamında belirlenen 150 üreticimize 150 adet motorlu testere, 150 adet el testeresi ve 150 adet el makasının dağıtımı yapılmıştır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.