Çiftçilere budama ekipmanları dağıtıldı

– Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kasım ayında 150 çiftçiye 450 adet budama ekipmanı dağıtıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, her ay düzenli olarak açıkladığı faaliyet raporunu yayınladı. Kasım ayı içerisinde çiftçilere yönelik budama ekipmanları dağıtım programı gerçekleştirildiğinin ifade edildiği açıklamada, "Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projeleri kapsamında il müdürlüğümüz tarafından yürütülen 'Düzce İlinde Fındık Üretiminde Budama Elemanı Yetiştirilmesi ve Üretimin Artırılması Projesi' kapsamında budama ekipmanı dağıtım töreni müdürlüğümüz bahçesinde gerçekleştirildi. Proje kapsamında belirlenen 150 üreticimize 150 adet motorlu testere, 150 adet el testeresi ve 150 adet el makasının dağıtımı yapılmıştır" denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.