Hayvanların aşılanması sürüyor

– Düzce'de binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvana aşılama çalışmaları sürdürülürken, kuduz aşılamaları da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor.

Düzce'de hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında köylerde aşılama çalışmaları İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince devam ettiriliyor. Bu kapsamda, kasım ayı içerisinde 49 köyde 14 bin 979 adet büyükbaş hayvana şap aşısı, 54 köy 8 mahallede bin 290 adet büyükbaş hayvana sığır brusellozu, 2 köyde 126 adet küçükbaş hayvana koyun keçi vebası aşısı ve 215 adet koyun keçi brusellozu koruyucu olarak uygulandı. Ayrıca, koruyucu olarak 3 mahallede 14 köpeğe kuduz aşısı uygulandı.

Ayrıca ekipler, hayvan pazarının açık olduğu perşembe günleri de denetimlerini sürdürdü. Yapılan kontrollerde herhangi bir bulaşıcı hastalığa rastlanmazken, hayvan pazarındaki il dışı hayvan nakil işlemleri de yapıldı.

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