23 kişi bu sebeple hastaneye başvurdu

– Düzce'de kasım ayı içerisinde köpek ısırması ve kedi tırmalaması sebebiyle 23 kişi hastanelere başvurdu.
Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kedi tırmalaması ve köpek ısırması şikayetleriyle ilgili hastaneleri her ay düzenli olarak kontrol ediyor. Bu kapsamda, Düzce'de kasım ayı içerisinde yapılan kontrollerde 23 kişinin kedi tırmalaması ve köpek ısırması sebebiyle hastaneye başvuruda bulunduğunu tespit edildi. Yapılan başvuruların ardından vatandaşlara saldıran kedi ve köpekler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne getirildi. Burada 10 gün müşahede altında tutulan kedi ve köpeklerde herhangi bir kuduz hastalığına rastlanmadı. Kedi ve köpekler daha sonra bulundukları yerlere geri bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.