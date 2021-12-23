Açı Eğitim Kurumları'ndan bursluluk sınavı

Düzce Açı Eğitim Kurumları'nın burs olanağı sağlayacak bursluluk sınavı 89 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
Düzce Açı Eğitim Kurumları, yapacağı bursluluk sınavı ile öğrencilerin yüzdelik dilimlerini görmelerine, eksiklerini tespit ederek kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak. Sınava katılan öğrenciler başarı oranlarına göre yüzde 100’e varan eğitim bursu kazanma şansı yakalayacak. Düzce’de 56791011’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek bursluluk sınavı, 3 seansta yapılacak. Sınavlar saat 11.00, 13.00 ve 15.00’te gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarına göre öğrenciler, burs kontenjanı kapsamında burslu okuma şansı elde edecek. Düzce Açı Eğitim Kurumları bursluluk sınavı 8 9 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.