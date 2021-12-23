Başkan Özlü, TÜBİTAK heyeti ile buluştu

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi heyetini ağırladı.

Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisinin Düzce'ye kazandırılmasını sağlayan Belediye Başkanı Faruk Özlü, tesisten çıkan ürünlerin toprak iyileştirici ve gübre olarak kullanabilmesi ve ekonomiye kazandırılması içinde girişimlerini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yetkilileri projeleri yerinde değerlendirmek için Düzce'ye geldi. Başkan Özlü, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi yetkilileri ile 6 aydır sürdürülen çalışmalara yönelik değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, Katı Atık Ayrıştırma, İşletme ve Enerji Üretim Tesisi işletmecileri ve Düzce Katı Atık Birliği (DİKAB) yöneticileri de hazır bulundu. Toplantıda tesisin son durumu değerlendirilerek, kapsamlı çalışmalarla çıkan ürünlerin ekonomik değere dönüştürülmesi için de görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Özlü, "Düzce’nin çöpünden organik gübre üretmek için formül üretilir mi?" sorusuna cevap aradıklarını dile getirdi.

TÜBİTAK yetkilileri ile gerçekleştirilen çalışma ile Düzce ölçeğindeki diğer illere yol göstermek, rol model olmak istediklerini ifade eden Özlü, "Ekonomik bir değer olan çöpün ekonomiye kazandırılması noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Devam eden çalışmalar bizler için çok önemli. İnşallah kısa süre içerisinde istediğimiz gibi sonuçlar elde ederiz" dedi.

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