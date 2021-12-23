Bolu Teknokent yönetiminden Serbay Ar-Ge Merkezine ziyaret

Bolu Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alan Dijital Reklam Ajansı Serbay İnteractive, Teknokent yönetim kurulunu ağırladı.

Serbay Interactive Ajans Başkan Yardımcısı Özkan Gözütok, şirketin çalışmaları hakkında Bolu Teknokent Genel Müdürü Mustafa İmren ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş'e bilgiler verdi. Özkan Gözütok, "Biz Serbay Interactive olarak, 11 yıldır 16 kişilik ekibimiz ile reklam ve yazılım sektöründe hizmet vermekteyiz. 2021 yılı ocak ayı ile birlikte merkezi Düzce'de bulunan şirketimizin ArGe faaliyetlerini yürütmesi için Bolu ArGe Merkezimizi faaliyete geçirdik. 1 yıldır Bolu'da geliştirmekte olduğumuz yazılımlarımızı küçük, orta ve büyük ölçekteki firmaların kullanımına sunuyoruz. Önümüzdeki yıllarda Bolu'daki ekibimizi ve ArGe faaliyetlerimizi geliştirerek Bolu ve bölge şehirlerde hizmetlerimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Bolu Teknokenk yönetimi de başarılı çalışmalarından dolayı Serbay İnteractive yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ederek başarılar diledi.

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