Gördükleri manzara karşısında şaşıp kaldılar Karla kaplı ağaçlar arasında geçen macereseverler: "Böyle bir güzellik yok"

– Düzce’de offroad tutkunu iki kişi, kar yağışı sonrasında Sakarca yaylasına ulaşmak için orman yolunu tercih etti. Macera dolu yolcuklarını an be an kaydeden maceraseverler, gördükleri manzara karşısında şaşıp kaldı.

Düzce'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ile birlikte iki offroad tutkunu yaylalara çıktı. Yolculuklarını an be an kayıt altına alan maceraseverler, karla kaplı normal yolları tercih etmek yerine orman yolunu tercih etti. Düzce Safari OffRoad Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak ile doktor Ali Nihat Annakkaya, orman yolunda ilerledikleri esnada gördükleri manzara karşısında adeta mest oldu.



"Muhteşem"

Kaydedilen görüntülerde, Düzce Safari OffRoad Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak'ın, "Hocam şu manzaraya bakar mısınız? 100 numara, Muhteşem, şuraya bak. Muhteşem bir ortamdayız. Düzlük alanda gittiğimizi düşünecekler. Nerede gittiğimize bakın. Teker gözükmüyor. Şu görüntüye hayranım. Muhteşem bir ortam, muhteşem bir güzellik. Ağaçların güzelliğine bakın" dediği duyuldu.



"Kilit açsam daha iyi gidecek”"

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde doktorluk yapan Ali Nihat Annakkaya ise direksiyon başında offroad aracının henüz kilitlerini açmadığını belirterek, "Orman yolundan gidiyoruz. Kanallar var, oraya düşüyoruz. Ama sakin gidiyoruz. Kar yumuşak, kar kalınlığı giderek artıyor. Ormanın güzelliklerini görüyoruz. Henüz araçta kilit sistemini çalıştırmadık. Kilitsiz gidiyorum. Kilidi açsam daha iyi gidecek aslında. Ama muhteşem bir güzellik içerisinde gidiyoruz" şeklinde konuştu.

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