Düzce’ye 15 doktor ataması onaylandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce’ye 15 doktor ataması onaylandı

İHA

Düzce’ye 15 doktor ataması onaylandı

– Sağlık Bakanlığı tarafından, Düzce'ye 15 doktor ataması yapıldı.
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, Düzce’ye sağlık konusunda destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Düzce’nin ihtiyacı olan uzman doktor atamalarını imzalayarak, 14’ü uzman 15 doktor ataması geçekleştirdi. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne 2, fiziksel tıp ve rehabilitasyon bölümüne 1, iç hastalıkları bölümüne 1, kadın hastalıkları ve doğum bölümüne 1, kardiyoloji bölümüne 2, deri ve zührevi hastalıkları bölümüne 1, göz hastalıklarına 1, nefrolojiye 1, ruh sağlığı ve hastalıkları bölümüne 1, Akçakoca Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Bölümüne 1, Düzce Üniversitesi Çocuk Acil bölümüne 1 olmak üzere toplam 14 uzman doktor ataması yapıldı. Ayrıca, Düzce 1 nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’na da 1 doktor ataması yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gördükleri manzara karşısında şaşıp kaldılar Karla kaplı ağaçlar arasında geçen macereseverler: "Böyle bir güzellik yok"
YEREL HABERLER Gördükleri manzara karşısında şaşıp kaldılar Karla ...
Jandarma ekiplerinden miniklere ziyaret
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinden miniklere ziyaret
Bolu Teknokent yönetiminden Serbay Ar-Ge Merkezine ziyaret
YEREL HABERLER Bolu Teknokent yönetiminden Serbay Ar-Ge Merkezine ...
Geleceğin sporcuları için güç birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Geleceğin sporcuları için güç birliği protokolü ...
Başkan Özlü, TÜBİTAK heyeti ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Özlü, TÜBİTAK heyeti ile buluştu
Açı Eğitim Kurumları'ndan bursluluk sınavı
YEREL HABERLER Açı Eğitim Kurumları'ndan bursluluk sınavı
23 kişi bu sebeple hastaneye başvurdu
YEREL HABERLER 23 kişi bu sebeple hastaneye başvurdu
Hayvanların aşılanması sürüyor
YEREL HABERLER Hayvanların aşılanması sürüyor
Çiftçilere budama ekipmanları dağıtıldı
YEREL HABERLER Çiftçilere budama ekipmanları dağıtıldı
Vali Atay, öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Atay, öğrencilerle bir araya geldi
Düzce Üniversitesi'nde üretildi, Dünya'ya açılıyor Arı Mucizesi Yönetim Kurulu Başkanı Nesim Avcı: "Dünya pazarına da yaptığımız atılımlarla 2022 yılında hızlı ve güçlü bir giriş yapmayı hedefliyoruz"
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi'nde üretildi, Dünya'ya ...
Vali Atay, vatandaşların taleplerini dinledi
YEREL HABERLER Vali Atay, vatandaşların taleplerini dinledi
Gönüllü olarak kodlama eğitimi vermeye başladı
YEREL HABERLER Gönüllü olarak kodlama eğitimi vermeye başladı
Düzce'de lapa lapa kar yağdı
YEREL HABERLER Düzce'de lapa lapa kar yağdı
Yığılca’da okullara kar tatili
YEREL HABERLER Yığılca’da okullara kar tatili
Düzce Üniversitesi’nde Paramedik Günü kutlandı
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi’nde Paramedik Günü kutlandı
Korona virüsü yenik düşen muhtar son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Korona virüsü yenik düşen muhtar son yolculuğuna ...
En düşük kar kalınlığı Düzce’de ölçüldü
YEREL HABERLER En düşük kar kalınlığı Düzce’de ölçüldü
Düzce mavi şehirler arasına girdi
YEREL HABERLER Düzce mavi şehirler arasına girdi
Başkan Özlü’den çevre ve çöp konusuna hassasiyet çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Özlü’den çevre ve çöp konusuna hassasiyet ...
30 ton dağ çileği daha verimli hale getirilecek Dağ çileği köyü çalışmalarını aktardılar
YEREL HABERLER 30 ton dağ çileği daha verimli hale getirilecek Dağ ...
E-ticareti konu alan Tayyare Limanı Dergisi yayınlandı
YEREL HABERLER E-ticareti konu alan Tayyare Limanı Dergisi ...
Jandarma ekipleri komutanlığını ve okullarını tanıttı
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri komutanlığını ve okullarını tanıttı
Jandarma ekipleri ve öğrenciler sokak hayvanları için seferber oldu
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri ve öğrenciler sokak hayvanları için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.