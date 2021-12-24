Öğrencilere biyoçeşitlilik anlatıldı

– Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Topçular Ortaokulu öğrencilerine biyoçeşitlilik konusunda bilgiler verildi.

Doğayı ve biyoçeşitliliği anlatmak için okul okul gezen ekipler son olarak Çilimli’de bulunan Topçular Ortaokulu’nu ziyaret etti. Burada öğrencilere doğa ve biyoçeşitlilik konulu eğitim gerçekleştirilmesinin ardından çocukların fikirleri de tek tek dinlendi. Program sonunda okul bahçesindeki kediler için yuva hediye edildi.

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