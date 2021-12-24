Akçakoca'ya rehabilitasyon merkezi yapılıyor

– Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca Devlet Hastanesi bünyesinde yapımına devam edilen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki çalışmaları inceledi.

Akçakoca'da temaslarını sürdüren Vali Atay, Kaymakam Mustafa Can ile birlikte Akçakoca Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Burada hastalarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Atay, daha sonra hastane bünyesinde yapımı devam eden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Merkezi ile yapımı devam eden Aile Sağlı Merkezi hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’dan bilgiler aldı.

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