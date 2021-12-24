Go Türkiye’den Düzce paylaşımı

– Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yönetilen Go Türkiye, Düzce paylaşımı ile yabancı turistlere kentin tanıtımını yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yurt dışından Türkiye'ye gelecek olan turistlere ülkeyi tanıtmak için 2014 yılında Go Türkiye isimli sosyal medya hesabı açtı. Ülkenin dört bir yanında turistik alanların paylaşımını yapan sayfada, son olarak Düzce'nin de paylaşımı yapıldı. Yaklaşık 750 bin takipçisi olan sayfada İngilizce olarak, "Bazı günler #Akçakale Vadisi'ne inen bir sis denizi bize ferahlatıcı bir manzara sunuyor. #Düzce" paylaşımı yapıldı. Paylaşım, kısa süre içinde çok sayıda beğeni aldı.

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