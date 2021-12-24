Geleceğin üniversitelileri Düzce Üniversitesi’ni ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geleceğin üniversitelileri Düzce Üniversitesi’ni ziyaret etti

İHA

Geleceğin üniversitelileri Düzce Üniversitesi’ni ziyaret etti

Geleceğin üniversite öğrencileri olan meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenleri Düzce Üniversitesi’ni ziyaret etti. Öğretmenleri rehberliğinde Düzce Üniversitesi’ni gezen liseli öğrenciler, üniversite eğitimi ve kampüs yaşamı hakkında deneyim kazandı.
İki gün süresince iki farklı grup şeklinde Düzce Üniversitesi’ni ziyaret eden Düzce Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ilk durağı Mühendislik Fakültesi oldu. Öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Kara, Fakülteyi tanıtarak eğitimöğretim faaliyetleri, uygulama imkanları ve sosyal olanaklar hakkında öğrencilere detaylı bilgiler verdi.
Konuk öğrenciler, Mühendislik Fakültesi’nin ardından Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ni ziyaret etti. Spor Bilimleri Fakültesi’ne başvuru koşulları, bölümleri, sosyal ve kültürel etkinlikler, mezunların istihdam imkanlarıyla ilgili bilgiler veren Üniversite yetkilileri öğrencilerin merak ettiği konulara da açıklık getirdi.
Düzce Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri son olarak Düzce Üniversitesi Yemekhanesi olan Karavana Mutfağı’na konuk olarak ikram edilen yemekleri yediler. Programın sonunda öğrenciler Düzce Üniversitesi’nin kendilerine gösterdiği yakın ilgi için teşekkür ederek üniversiteden ayrıldılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Liseli öğrencilere sanatsal bilgiler verildi
YEREL HABERLER Liseli öğrencilere sanatsal bilgiler verildi
Çocuklarda anestezi anlatıldı
YEREL HABERLER Çocuklarda anestezi anlatıldı
Go Türkiye’den Düzce paylaşımı
YEREL HABERLER Go Türkiye’den Düzce paylaşımı
1 yılda 710 yangına müdahale edildi
YEREL HABERLER 1 yılda 710 yangına müdahale edildi
Akçakoca'ya sahil güvenlik bürosu kuruldu
YEREL HABERLER Akçakoca'ya sahil güvenlik bürosu kuruldu
Akçakoca'ya rehabilitasyon merkezi yapılıyor
YEREL HABERLER Akçakoca'ya rehabilitasyon merkezi yapılıyor
Kıbrıs gazisinin ailesine taziye ziyareti
YEREL HABERLER Kıbrıs gazisinin ailesine taziye ziyareti
Karla kaplı yolda traktör takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Karla kaplı yolda traktör takla attı: 1 yaralı
Öğrencilere biyoçeşitlilik anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere biyoçeşitlilik anlatıldı
Doğa koruma ekipleri avcıların izinde
YEREL HABERLER Doğa koruma ekipleri avcıların izinde
Düzce’ye 15 doktor ataması onaylandı
YEREL HABERLER Düzce’ye 15 doktor ataması onaylandı
Gördükleri manzara karşısında şaşıp kaldılar Karla kaplı ağaçlar arasında geçen macereseverler: "Böyle bir güzellik yok"
YEREL HABERLER Gördükleri manzara karşısında şaşıp kaldılar Karla ...
Jandarma ekiplerinden miniklere ziyaret
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinden miniklere ziyaret
Bolu Teknokent yönetiminden Serbay Ar-Ge Merkezine ziyaret
YEREL HABERLER Bolu Teknokent yönetiminden Serbay Ar-Ge Merkezine ...
Geleceğin sporcuları için güç birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Geleceğin sporcuları için güç birliği protokolü ...
Başkan Özlü, TÜBİTAK heyeti ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Özlü, TÜBİTAK heyeti ile buluştu
Açı Eğitim Kurumları'ndan bursluluk sınavı
YEREL HABERLER Açı Eğitim Kurumları'ndan bursluluk sınavı
23 kişi bu sebeple hastaneye başvurdu
YEREL HABERLER 23 kişi bu sebeple hastaneye başvurdu
Hayvanların aşılanması sürüyor
YEREL HABERLER Hayvanların aşılanması sürüyor
Çiftçilere budama ekipmanları dağıtıldı
YEREL HABERLER Çiftçilere budama ekipmanları dağıtıldı
Vali Atay, öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Atay, öğrencilerle bir araya geldi
Düzce Üniversitesi'nde üretildi, Dünya'ya açılıyor Arı Mucizesi Yönetim Kurulu Başkanı Nesim Avcı: "Dünya pazarına da yaptığımız atılımlarla 2022 yılında hızlı ve güçlü bir giriş yapmayı hedefliyoruz"
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi'nde üretildi, Dünya'ya ...
Vali Atay, vatandaşların taleplerini dinledi
YEREL HABERLER Vali Atay, vatandaşların taleplerini dinledi
Gönüllü olarak kodlama eğitimi vermeye başladı
YEREL HABERLER Gönüllü olarak kodlama eğitimi vermeye başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.