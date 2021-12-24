Geleceğin üniversitelileri Düzce Üniversitesi’ni ziyaret etti

Geleceğin üniversite öğrencileri olan meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenleri Düzce Üniversitesi’ni ziyaret etti. Öğretmenleri rehberliğinde Düzce Üniversitesi’ni gezen liseli öğrenciler, üniversite eğitimi ve kampüs yaşamı hakkında deneyim kazandı.

İki gün süresince iki farklı grup şeklinde Düzce Üniversitesi’ni ziyaret eden Düzce Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ilk durağı Mühendislik Fakültesi oldu. Öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Kara, Fakülteyi tanıtarak eğitimöğretim faaliyetleri, uygulama imkanları ve sosyal olanaklar hakkında öğrencilere detaylı bilgiler verdi.

Konuk öğrenciler, Mühendislik Fakültesi’nin ardından Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ni ziyaret etti. Spor Bilimleri Fakültesi’ne başvuru koşulları, bölümleri, sosyal ve kültürel etkinlikler, mezunların istihdam imkanlarıyla ilgili bilgiler veren Üniversite yetkilileri öğrencilerin merak ettiği konulara da açıklık getirdi.

Düzce Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri son olarak Düzce Üniversitesi Yemekhanesi olan Karavana Mutfağı’na konuk olarak ikram edilen yemekleri yediler. Programın sonunda öğrenciler Düzce Üniversitesi’nin kendilerine gösterdiği yakın ilgi için teşekkür ederek üniversiteden ayrıldılar.

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