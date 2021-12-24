– Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürlerinden Yaşar Bilir, TUBİTAK projeleri ile ilgili olarak 380 öğretmene tanıtım yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak olarak devam ettirdiği TUBİTAK projeleri Düzce’de aralıksız bir şekilde sürdürülmeye devam ederken, 2022 yılında yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili öğretmen eğitimleri de devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü’nde şube müdürü olarak görev yapan Yaşar Bilir, öğretmenlere tanıtım programı koordine etti. TÜBİTAK ortaokul ve lise öğrencileri ayrıştırma projelerine çağrılar kapsamında sekiz grup halinde 380 öğretmene projeler ile ilgili tanıtım yapıldı. Tanıtımlardan sonra okullarda öğrencilere projeler ile ilgili bilgilendirmelerde bulunulacak.

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