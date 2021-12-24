Hava buz kesti Düzce -12 dereceleri gördü

– Düzce’de gece saatlerinde etkili olan soğuk sebebi ile hava sıcaklıkları 12 dereceye kadar düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Düzce için çok kuvvetli zirai don uyarısının yapılmasının ardından gece saatlerinde hava sıcaklıkları 12.2 dereceye kadar düştü. Gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk havada araçların üzeri buz tutarken, bazı yollarda da kayganlaşmalar olmaması için ekipler gece boyu tuzlama çalışması yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre en düşük sıcaklık Gölyaka’da 12.2 ile ölçülürken, Yığılca’da 7.8, Çilimli’de 6.8, Cumayeri’nde 5.8, Merkez’de 4.2, Gümüşova’da 4.1, Kaynaşlı’da 2.6, Akçakoca’da ise 1.2 derece sıcaklık ölçüldü.

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