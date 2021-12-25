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2. Hamsi festivali için Vali Atay ile görüştüler

İHA

2. Hamsi festivali için Vali Atay ile görüştüler

– Korona virüs salgını öncesinde Anıtpark meydanında gerçekleştirilen 1.Hamsi festivalini koordine eden Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneği, önümüzdeki aylarda yapılacak olan 2. Hamsi festivali öncesinde Düzce Valisi Cevdet Atay’ı ziyaret etti.
2020 yılında gerçekleştirilen 1. Hamsi Festivali’nde Düzceliler hamsiye doymuş binlerce vatandaşlar Anıtpark meydanında horon tepmişti. 2. Hamsi Festivali için çalışmalarına başlayan Düzce Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneği, festival öncesinde Düzce Valisi Cevdet Atay’ı makamında ziyaret ederek festival hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ocak ayı içerisinde yapılacak festivalde yüzlerce kilo hamsi dağıtılacak festivalde, Trabzon bölgesinin ürünlerinin sergileneceği alanlarda olacak. Bu konu ile alakalı Vali Atay’a bilgiler aktaran dernek Başkanı Mustafa Bilgin, “Korona virüs sebebi ile 2021’de bu festivalimizi yapamadık. 2022 yılında 2. Hamsi Festivalimizi gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

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