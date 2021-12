Minik öğrencilerin etkinliği ziyaret edildi

– Azmimilli Mahallesi’nde bulunan Fatma Ana Hatun 46 Yaş Kur’an Kursunda eğitim gören öğrencilerin hazırladığı etkinliğe Düzce Müftüsü Rüstem Can ve beraberindeki heyet ziyaret ederek minik öğrenciler ile bir araya gelindi.

Düzce’de Kur’an öğretilen 46 yaş Kur’an Kurslarında öğrencilerin becerileri sonrasında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Düzce Müftülüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerine devam eden Azmimilli Mahallesi’nde ki Fatma Ana Hatun 46 Yaş Kur’an kursunda eğitim gören öğrencilere özel hazırlanan etkinliği Düzce İl Müftüsü Rüstem Can ve İl Müftü Yardımcısı Derya Topalcık ziyarette bulundu. Öğrencilerin Kur’anı Kerim’de başarılı olması sebebi ile koordine edilen etkinlik sonrasında Müftü Can Kur’an Kursu öğreticilerinden bilgiler aldı.

