Kadın emeği merkezi gelişmeye devam ediyor

– Düzce Valisi Cevdet Atay’ın girişimleri ile deprem sonrasında yapılan iş merkezlerinde kurulan Kadın Emeği merkezi her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Vali Atay’da her hafta düzenli olarak ziyaret ettiği merkezde gelişim çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgiler alıyor.

Deprem sonrasında yapılmasının ardından atıl kalan ve yıllardır herhangi bir çözüm üretilmeyen Fevzi Çakmak Mahallesi’nde ki kalıcı iş yerleri için Vali Cevdet Atay, dikkat çeken bir çalışma gerçekleştirdi. Kadınların bir araya gelerek üretim yapabileceği bir merkez oluşturulması çalışmalarını gerçekleştiren Vali Atay’ın girişimleri ile Fevzi Çakmak Mahallesi’nde ki Kalıcı iş yerleri Kadın Emeği Merkezi olarak dönüştürüldü. Düzceli kadınların gelerek çeşitli eğitim aldıkları yere dönüşen İş merkezlerinde gelişim devam ediyor. Cevdet Atay’da her hafta düzenli olarak merkeze giderek bakım onarımı devam eden noktalarda incelemelerde bulundu. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen’den bilgiler alan Vali Atay, üretim yapan kadınları da ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

