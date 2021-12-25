Kadın öğreticilerle 2021’in son istişaresi yapıldı

Bu bölgeler için kar yağışı uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce Müftülüğü bünyesinde bulunan bütün kurum ve kuruluşlarda kadın öğreticilere yönelik 2021 yılının son bilgilendirme ve istişare toplantısı il müftülüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.

Düzce’de her ay düzenli olarak Kur’an Kursu öğreticilerine yönelik personel bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta erkek öğreticilere yönelik yapılan toplandı bu hafta kadın öğreticilere yönelik yapıldı. Düzce Müftülüğünün konferans salonunda gerçekleştirilen personel istişare ve bilgilendirme toplantısına Müftü Rüstem Can, Müftü Yardımcısı Derya Topalcık ve Şube Müdürü Ahmet Şentürk’de katılım sağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.