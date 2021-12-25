Geleceğin sürücülerine trafik eğitimi

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– Düzce’de kurulan trafik eğitim parkurunda geleceğin sürücüleri çocuklar trafik eğitimi alıyor. Jandarma Trafik ekipleri öğrencilere trafik kuralları ile ilgili bilgiler verdi.

Düzce’de öğrenciler trafik eğitimi alıyor. Düzce Valiliği tarafından kurulan trafik eğitim parkurunda öğrencilere yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Nusret Demirel İlkokulu 4'üncü sınıfa giden 16 öğrenciye, Melen Park Jandarma Çocuk Trafik Eğitim Sınıfında Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk gibi kurallarla ilgili bilgiler verildi. Çocuklar da eğitimde merak ettikleri soruları jandarmalara sordular.

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