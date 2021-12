Düzce’nin gelecek 50 yılı konuşuluyor Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü: “Bugünü planlamak kolay, biz zor olanı, geleceği planlıyoruz”

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi’nde kentin geleceği konuşuldu. Kongrede konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Düzce’nin bugününü konuşurken, daha da önemlisi gelecek 50 yılını nasıl planlamamız gerektiğini istişare edeceğiz. En kolay iş bugünü kurtarmaktır. En zor olan ise gelecek yılları planlamak. Biz, kolay olana değil, zor olana talibiz” dedi.

Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi Kültür Merkezi'nde başladı. 2 gün sürecek olan kongrenin açılışında konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’yi daha ileriye taşımak için gayret gösterdiklerini ifade ederek, “Düzce 9 Aralık 1999’da il oldu. Yaşadığımız bir deprem sonrasında il oldu. Geçen 22 yıllık sürüde, bir yandan depremin yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da Düzce’yi daha da ileriye taşımak için yoğun bir gayret gösterdik. Geriye dönüp baktığımda; gayretlerimizin boşa gitmediğini, Düzce’nin birçok alanda ilerlediğini görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.



“Düzce ihracatıyla 34'üncü sırada”

Başkan Özlü, Düzce’nin 2022 yılında ihracının 400 milyon dolar ile kapatacağını belirterek, “2020 yılında 321 milyon dolar ihracata imza attık. Bu yılın ilk 11 ayındaki ihracatımız ise Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin rakamlarına göre, 365 milyon dolara ulaştı. İnşallah 2022 yılını 400 milyon dolar ihracatla kapatacağız. Düzce, mevcut ihracatıyla 81 il içinde 34'üncü sırada. Bir mukayese olması açısından belirtmem gerekirse; biz ihracatta 34'üncü sıradayken örneğin Malatya 32, Muğla 28, Zonguldak 26, Afyonkarahisar 36, Ordu 38, Giresun 39, Rize 46, Bolu 49 ve Çanakkale 58'inci sırada. 1 milyar dolar ihracat sınırını aşan Türkiye’de 20 ilimiz var. İnşallah, en geç 5 sene sonra Düzce’de bu illerin arasında yerini alacak. İthalatımız ise 2020 yılında 135 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yani sevinerek belirtmek isterim ki ithalatımızın 3 katı ihracata imza atarak, net ihracatlı bir kent olmayı başardık” şeklinde konuştu.



“Fındık üretiminde Türkiye 5'incisiyiz

Özlü, Düzce’nin sadece sanayisiyle göz dolduran bir şehir olmadığını işaret ederek, “Düzce tarımı, ormanı ve turizmiyle de söz sahibi bir şehir. Yarınların Düzce’sinde tarım, orman ve turizm bugünden çok daha büyük bir ivmeyle ilerleyecek. Mesela biz fındık üretiminde Türkiye’nin 5'inci büyük ili konumundayız. Türkiye’de geçen sene 665 bin ton kabuklu fındık üretildi. Ordu, Samsun, Sakarya ve Giresun’un ardından, 60 bin ton fındık üreterek beşinci sırada yerimizi aldık. Fındık, Düzce için çok önemli bir üretim ve geçim kaynağı. Binlerce Düzceli aile fındıktan gelir sağlıyor. Düzce’deki fındık toplama ve işleme merkezlerinde çok sayıda hemşehrimiz çalışmaya devam ediyor. Diğer yandan, Düzce ormanları ve ağaç sanayimiz de bizim için ve ülkemiz için son derece hayati önem arz ediyor. Şehrimizde yaklaşık 125 bin hektar ormanlık alanımız var. Bu rakamın anlamı şudur, Düzce’nin toplam yüz ölçümünün yarısı ormanlarla kaplıdır” ifadelerini kullandı.



“Türkiye’nin yükselen turizm bölgelerinin başında geliyoruz”

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’nin parlayan yıldız olmaya devam edeceğini işaret ederek, “Geçtiğimiz yıl, üniversitemiz ve Ticaret Odamızla birlikte başlattığımız Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Seferberliği'nin şehrimize önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Fındığımız, aromatik bitkilerimiz, mısırımız, pirincimiz, buğdayımız ve çeltiğimiz, tarımımızı ayakta tutan ve ülkemizin üretimine de ciddi katkı sağlayan ürünlerimiz. Tabii bu kadar yoğunlukta ormanın, bitki örtüsünün ve tarımsal üretimin bulunduğu bir ilin, tabiat güzellikleri de görkemlidir, muhteşemdir. Kuzeyde Akçakoca ve deniz, güneyde şelaleler, mağaralar, göller ve tabiat parklarımızla; Türkiye’nin yükselen turizm bölgelerinin başında geliyoruz. Tüm doğa harikalarımız ve tarihi eserlerimizle, sadece bölgemizin değil ülkemizin de turizmde ve seyahatte parlayan yıldızı olmaya aday bir kentiz” dedi.



“En zor olanı, geleceği planlıyoruz”

Kolayı seçmeyerek Düzce’nin geleceğini planladıklarını söyleyen Başkan Özlü Konuşmasına şöyle devam etti:

“İktisat kongremizde de konuşulacağı gibi; artık modern belediyeciliğin yeni rotası akıllı şehir uygulamalarıdır. Şehirleri insanlarla, insanları teknolojiyle, teknolojiyi şehirle uyum içinde, bir bütün olarak ele almamız gerekmektedir. İnsan, bütçe, imar, altyapı, çevre, ulaşım, kültür, sanat, teknoloji, kalite ve kalkınma. Tüm bu unsurları birbiriyle ahenkli ve birbirini destekleyen bir bakışla ele almamız gerekiyor. Kongremizde şehirleşme konuları gündeme geldikçe, sizlere Düzce’deki belediyecilik anlayışımızı, projelerimizi ve hedeflerimizi ayrıntılı olarak anlatacağız. Düzce’nin bugününü konuşurken, daha da önemlisi gelecek 50 yılını nasıl planlamamız gerektiği konusunu istişare edeceğiz. Hepimiz biliyoruz ki en kolay iş, bugünü kurtarmaktır. En zor olan ise gelecek yılları planlamak, yarınları kurtarmaktır. Biz kolay olana değil, zor olana talibiz. Çünkü gelecek nesillere daha yaşanabiliriz bir Düzce’yi emanet etmenin sorumluluğunu taşıyoruz.”

Programda konuşan Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak, geleceğini planlayan şehirlerin öne çıkacağını belirterek, “Düzce’nin geleceğini arıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Kentler arasındaki yarışmayı çok önemsiyoruz. Geleceğini planlayanlar şehirler öne çıkacak. Geleceğe bakmak çok önemli. Düzce’de yapılan bu kongre başka şehirlere örnek olur. Burada konuşulanlarında hayata geçirilmesi çok önemlidir. Hayata geçerse Düzce farklı bir şehir olacak” dedi.

AK Parti Düzce Başkanı Mustafa Keskin, "Hedefleri belirlenip bunun için koşturmamız lazım. Düzce’de köyler var. Her gittiğimizde köyler doğal gaz istiyor, kanalizasyon istiyor. Bakın, illerle yarıştığınız zaman biz üstteyiz diyoruz. Köylerin imar planları Düzce’den başlayarak tüm Türkiye’ye yayıldı" dedi.



“Yeşil Mutabakat çok önemli”

“Şehrin gelecek 50 yılı için harekete geçiyoruz” diyen Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, konuşmasına şöyle devam etti: “Bu ve sonraki kongrelerde amacımız, Düzce’nin iktisadi kalkınmasını hızlandırmak, Düzce’nin 50 yıl sonra bulunmasını arzu istediğimiz gelişmişlik seviyesine ulaşması için izlememiz gereken yol haritasını oluşturmak olmalıdır. Bu yol haritasını da bizden sonraki Düzce’yi yönetecek kadroların dikkate alacağı bir referans kaynağı haline getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bildiğiniz üzere, 2019 yılı Aralık ayında Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı açıkladı. Yeşil Mutabakat ekonomik büyümeyi küresel ısınmayı ve doğal dengenin bozulmasını en aza indirgeyecek bir senaryo ile ele alan bir yaklaşım. Bu yüzden ülke ihracatımızın yarısından fazlasını yaptığımız Avrupa Birliğinin açıkladığı Yeşil Mutabakat'ın getirdiği yükümlülüklere uyum sağlamak çok önemli. Düzce’den yapılan ihracatta da en büyük pay AB ülkelerine ait. Bu yüzden Yeşil Mutabakat Düzce için de çok önemli. Şu anda Çilimli Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) Yeşil OSB olarak yapılandırılabilmesi için bir fizibilite çalışması üzerinde çalışıyoruz. Düzce’nin önümüzdeki 50 yıllık süreçte, çevre duyarlılığının en yüksek olduğu, başta sanayi kuruluşları olmak üzere her kurumunun ve her vatandaşının çevre konusunda yüksek bilinç düzeyine sahip olduğu bir şehir haline gelmesini istiyorum. Bunun bir temenni olarak kalmaması, bu konuda aksiyon alınması da bizlerin elinde bulunuyor. El ele vererek bunu başarabiliriz” dedi.



MHP Milletvekili Yılmaz’dan destek

Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz kürsüde yaptığı konuşmada, organizasyonu düzenleyen, birbirinden değerli konukları Düzce’de bir araya getiren ve Düzce’nin geleceğinin yol haritasını oluşturmak adına çalışma yürüten Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye teşekkür ederek, Düzce’nin geleceğine dair yapılan tüm çalışmaları destekleyeceğini söyledi.



Çakır, geçmişten bugüne tarım ve sanayiyi değerlendirdi

AK Parti Milletvekili Fahri Çakır, tarım ve sanayi noktasında geçmiş dönemlerle bugüne geçiş sürecine yönelik değerlendirme de bulunduğu konuşmasını İktisat ve Kalkınma Kongresi'nin yapılışına bağlayarak, emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti.



Keşir’den beşeri sermaye ve ekolojik turizm vurgusu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, beşeri sermaye konusuna değinerek, Düzce’nin ekolojik turizm konusunda başkent olabilecek bir şehir olduğuna vurgu yaptı.

Son olarak konuşan Düzce Valisi Cevdet Atay, “Burada hepimizin hayalleri var. Bu hayaller fikirlerle beraber planlarına ve projelere dönüşecektir. İlimizin birlik ve beraberlik anlamında hiçbir kaygımız yoktur. Elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Projelerin takibini el birliğince yapacağız. Bizler Düzce’nin kalkınması ve gelişmesi için gayret gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından Düzce’nin doğal ve kültürel zenginliklerinin yer aldığı tanıtım filmi katılımcılara izletildi. Ardından ise panellere geçildi.

