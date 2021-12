Müftü Can, Kuran kursu öğrencileriyle bir araya geldi

– Düzce Müftüsü Rüstem Can, Cumayeri'de bulunan hafızlık yatılı Kuran kursunu ziyaret ederek, öğrenciler ile bir araya geldi.

Cumayeri'de temaslarını sürdüren İl Müftüsü Rüstem Can, ilçe müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Rıfat Çınar 46 yaş Kuran Kursu ve Hafızlık Yatılı Kız Kuran Kursu ile Avlayan Erkek Hafızlık Kuran Kursunu ziyaret etti. Cumayeri İlçe Müftüsü Mehmet Coşkun'un da yer aldığı ziyarette sınıfları tek tek gezerek öğrenciler ile bir araya gelen Rüstem Can, ilçede faaliyet gösteren Kuran kurslarında yürütülen hizmetler hakkında bilgiler aldı.

