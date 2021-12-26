Minik öğrencilerden büyük destek

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– Düzce'de 46 yaş grubu Kuran kursu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarıyla kursun inşaatına destek oldu.

Düzce Müftülüğüne bağlı Fatma Ana Hatun 46 Yaş Grubu Kuran Kursunda eğitim gören minik öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını İl Müftülüğü koordinesinde yapımı devam eden Kültür Mahallesi 46 Yaş Kuran Kursu inşaatı için bağışladı. Öğrencileri bu anlamlı davranışlarından dolayı tebrik eden İl Müftüsü Rüstem Can, öğrencilere, velilerine ve Kuran kursu öğreticilerine teşekkür etti.

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