Sokak hayvanlarını elleriyle beslediler

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– Düzce'de belediye ekipleri, soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama bıraktı. Sokak sokak gezen ekipler, yavru köpekleri de elleriyle besledi.

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını artırdı. Özellikle soğuk havaların etkisini gösterdiği son günlerde barınma ve yem ihtiyacı, sokak hayvanları için hayati önem arz ederken, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan mamamatiklerin yanı sıra doğada yaşayan hayvanların yiyecek ihtiyacı da belediye ekipleri tarafından karşılanıyor. Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokaklara mama bırakırken bir taraftan da onları severek dostluklarını kazanıyor.

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