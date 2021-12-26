Düzce'de uyuşturucu operasyonu

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Düzce'de jandarma ekipleri tarafından bir şüphelinin ev ve iş yerinde düzenlenen operasyon kapsamında bir miktar esrar, uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, K.C. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı istihbaratını aldı. Durumun İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, K.C'nin evine ve iş yerine Bayraktar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte operasyon düzenledi. Şahsın ev ve iş yerinde arama yapan ekipler, toplamda 136 gram kubar esrar, 8 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 9 adet tabanca fişeği ele geçirdi.

Ele geçirilen uyuşturucu madde ve materyallere el konulurken, şüpheli ise gözaltına alındı.

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