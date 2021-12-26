Uyuşturucu kullanıcıları, devriye atan jandarma ekiplerine yakalandı

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Düzce'de devriye atan jandarma ekipleri, uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 2 şüpheliyi yakaladı.

Düzce’nin Çilimli ilçesi Karaçörtlen köyünde devriye atan jandarma ekipleri, park halindeki aracın durumundan şüphelendi. Araçta bulunan Y. K. ve S.E. isimli şahısların üzerine arama yapan ekipler, Y. K.'nın üzerinde yaklaşık 4 gram içime hazır kimyasal madde ve uyuşturucu madde kullanma aparatı buldu. Gözaltına alınan şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

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