Kişisel Gelişim alanındaki başarısı ödül getirdi “Yılın En İyi Kişisel Gelişim Dersleri Eğitmeni” ödülüne layık görüldü

– Özel ve kamu kuruluşunda binlerce kişiye verdiği eğitimler ile kişisel gelişim alanında öne çıkan Eğitmen, Yazar Sevgi Keleş, 5. Uluslararası Kalite Ödülleri gecesinde Yılın En İyi Kişisel Gelişim Dersleri Eğitmeni' ödülüne layık görüldü.

Kişisel gelişim, evlilik ve ilişki danışmanlığı, profesyonel koç eğitmenliği, pozitif enerji ve meditasyon konularında uzmanlığı olan Sevgi Keleş, 5. Uluslararası Kalite Ödülleri’nde “Yılın En İyi Kişisel Gelişim Dersleri Eğitmeni” ödülüne layık görüldü. Uzun yıllar Türkiye’de birçok özel ve kamu kuruluşunda bireysel ve grup olarak binlerce kişiye eğitimler veren Sevgi Keleş başarısını aldığı ödül ile taçlandırdı.

Türkiye’de alanında başarılı isimlerin belirlendiği, Hülya Yanıkdağ ve İlker Bekar organizatörlüğünde yapılan 5. Uluslararası Kalite Ödüllerine çok sayıda ünlü isim de katıldı. Mazhar Alanson’un konser verdiği gala gecesinde Sevgi Keleş ödülünü, Tuğba Özay ve Şenol İpek’in elinden aldı. Sevgi Keleş ödül törenine eşi Tolga Keleş ile katıldı ve ödülü alırken kendisine desteklerinden dolayı eşine ayrıca teşekkürlerini iletti.

Ödül sonrasında tüm kadınlar adına sosyal sorumluluk mesajı vermeyi de ihmal etmeyen Keleş, verdiği ders ve danışmanlıklar sonrasında ödülü almanın kendisi için gurur kaynağı olduğunun altını çizerek, kişisel gelişimin bitmeyen bir yolculuk olduğunu, bu yolculuk esnasında gelen ödüllerin ve güzel geri bildirimlerin kendisi için güçlü bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Bilgi ve tecrübelerini aktardığı “Sevgi Ötesi Enerji” ve “Sarkaç” isimli iki adet kitabı bulunan Keleş, üçüncü kitabının da yakında raflarda olacağının müjdesini de verdi.

Başarılı isim ve firmaların ödül aldığı Crazy Prodüksiyon tarafından organize edilen geceye Atiye Deniz, Murat Yıldırım, Berdan Mardini, Hülya Polat, Ayçam, Ebru Keskin, Taladro, Görkem Sevindik, Mert Öcal ve Aslıhan Karalar gibi ünlü isimler de katıldı.

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