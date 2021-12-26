Düzce´de mobilya fabrikasında yangın (1) 

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE´de bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Fabrika alev alev yanarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında alevlere müdahale etmeye çalışan 20 işçi dumandan etkilendi.

Düzce merkeze bağlı Doğanlı köyünde bulunan bir mobilya fabrikasında Saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. İmalathane bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek depo kısmına sıçradı. Fabrika alevlere teslim olurken, ihbar üzerine Düzce ve ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve fabrika işçileri yangını söndürmek için birlikte çalıştı. Yangında 20 işçi dumandan etkilenirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri de dumandan etkilenen işçilere müdahalede bulundu. İşçiler tedavileri için hastanelere kaldırıldı. Yangını söndürmek için çalışmalar devam ederken, rüzgar nedeniyle alevlere müdahale etmekte güçlük çekiliyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-12-26 23:28:57



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