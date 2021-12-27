Düzce´de mobilya fabrikasında yangın (2)



ÇEVRE İLLERDEN TAKVİYE İTFAİYE EKİPLERİ GELDİ

Düzce´de, mobilya fabrikasında çıkan yangın nedeniyle Bolu, Sakarya ve Kocaeli´den itfaiye ekipleri istendi. Yangının ilk anlarından itibaren Düzce ve ilçelerinden gelen itfaiye ekipleriyle yangına müdahale edilirken, takviye gelen ekipler de söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Düzce Valiliği´nden yapılan açıklamada, "İlimiz Doğanlı Köyünde bulunan ülkemizin önemli mobilya fabrikalarından birisinde akşam saatlerinde çıkan yangın sonrası bütün kurumlarımız ve çevre illerden gelen destek ekipler ile yangına müdahale için seferber olmuşlardır. İlk müdahale sonrası yangın kontrol altına alınmış olup, itfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma işlemleri devam etmektedir. Devletimiz tüm kurumlarıyla gerekli müdahaleleri yapmaktadır" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce Tezcan SOLMAZ

2021-12-27 00:16:52



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