Düzce´de mobilya fabrikasında yangın (3)

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YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Düzce´de mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile 3 saatte söndürüldü Soğutma çalışmaları devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-12-27 01:42:03



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