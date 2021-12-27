Düzce Atletik, İstanbul Üniversitesi'ni 84-66 mağlup etti

Türkiye Basketbol Federasyonu Gençler Ligi A grubunda mücadele eden Düzce Atletik, kendi evinde ağırladığı İstanbul Üniversitesi'ni 8466 mağlup etti.
Türkiye Basketbol Federasyonu Türkiye Gençler Ligi kızlar A grubunda mücadele eden Düzce Atletik, 3. hafta mücadelesinde İstanbul Üniversitesi ile karşılaştı. Kalıcı Konutlar Spor Salonunda oynanan karşılaşmada Düzce Atletik, İstanbul Üniversitesi'ni 8466 mağlup etti. İlk yarıda 3 sayılıklarla arayı açan Düzce Atletik, ilk çeyreğe de 3121 önde girdi. 2. çeyreği 4634 önde bitiren Düzce Atletik, 3. çeyrekte durağan bir oyun ortaya koydu. 3. çeyreği güçlü rakibi İstanbul Üniversitesi karşısında 6559 önde kapatan Düzce Atletik, son çeyrekte ise rakibini 8466 mağlup etti.
Düzce Atletik, sezonun 4. haftasında Hatayspor ile 8 Ocak 2022 tarihinde Antakya Spor Salonunda karşılaşacak.
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