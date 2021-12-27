Düze'de mobilya fabrikasındaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)-DÜZCE'de yanan mobilya fabrikasındaki hasar, gün ağırınca ortaya çıktı. Dron ile görüntülenen fabrikanın depolama ve tekstil bölümünün yandığı gözlenirken, yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılıyor.

Doğanlı köyünde bulunan bir mobilya fabrikasının depolama ve tekstil bölümünde dün saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Düzce ve çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın 3 saatte söndürüldü. Geniş bir sahaya yayılan fabrikadaki yangın diğer bölümlere sıçraması önlendi.

Yangın sonrası fabrikada meydana gelen hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. Dron ile görüntülenen fabrikada depolama ve tekstil bölümlerinin bulunduğu alanın yandığı ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği gözlendi. Jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-12-27 15:16:24



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