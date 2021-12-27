Şüphe üzerine durdurulan araçta çok miktarda uyuşturucu bulundu

Düzce'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdukları araçtan çok miktarda uyuşturucu madde bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı yunus timleri, Düzce merkeze bağlı Akınlar Mahallesi'nin D100 Karayolu kenarında şüphelendikleri aracı durdurdu. Araçta ve sürücüsünün üzerinde arama yapan ekipler, 3 parça halinde 2 gram metamfetamin maddesi, 73 adet extacy hap, 42 adet sentetik ecza hapı ve 1 gram kokain maddesi ele geçirdi.
Otomobilde bulunan sürücü ve ele geçirilen uyuşturucu maddeler olay yerine çağrılan narkotik polisine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.