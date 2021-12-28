Halk istedi belediye yaptı

– Düzce Millet Bahçesi’nde vatandaşlar Bankalar sokağa geçebilmek için çimlerin üzerine yürüyüş yolu yapılmasını isteyince belediye ekipleri bölgede çalışma yaparak hizmete açtı.

Düzce Belediyesi şehrin tam merkezinde 2 parkı birleştirerek uzun süren çalışmaların ardından Millet Bahçesi’ni geçtiğimiz ay hizmete açtı. Vatandaşlar tarafından beğenilen parkta oluşan sorun ve sıkıntılarda Düzce Belediyesi ekiplerince kısa sürede çözüme kavuşturuldu. Park içerisinden geçip Bankalar sokağına gitmek isteyen vatandaşlar çimlerin olduğu bölgeye yaya geçidi konulmasını talep etti.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de halkın isteğini yerine getirip bölgeye kaldırım düzenlemesi yaptı. Daha önce vatandaşlar çimlere basarak sokağa ulaşırken, şimdi yapılan kaldırım ile birlikte daha rahat geçiş sağlayabilecek.

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