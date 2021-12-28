Kardüz Yaylasına yürüyerek çıktılar

– Sakarya’dan Düzce’ye gelen Bağımsız Dağcılar Topluluğu, Düzce Oryantiring ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri Kardüz Yaylası’na yürüyerek çıkarak farkındalık oluşturdu.

Sarıkamış Şehitleri anısına Düzce’de dikkat çeken bir etkinlik düzenlendi. Sakarya’dan Düzce’ye gelen Adapazarı Bağımsız Dağcılar Topluluğu üyeleri, Düzce Oryantiring ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri ile birlikte Kardüz yaylasına yürüyüş gerçekleştirdi. Yaklaşık 20 kilometrelik yürüyüş ile dağ tırmanışı gerçekleştiren üyeler zirveye ulaştı. Düzce Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği yürüyüş kapsamında onlarca üye Sarıkamış Şehitlerini anmak için 40 kilometre yürüyüş yaptı.

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