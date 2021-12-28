Valilik sokakta kalanlar için harekete geçti

– Düzce Valiliği, sokakta kalan vatandaşlar için harekete geçerek kalacak yeri ve imkanı olmayan vatandaşlara çağrıda bulundu.

Havaların soğuması ile birlikte sokakta kalan vatandaşlara yönelik Düzce Valiliği dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Soğuk havaların gelmesi ile birlikte kalacak yeri ve imkanı olmayan vatandaşlara konaklama ihtiyaçlarını gidermek için kollarını sıvayan Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada; “Yılın en soğuk dönemine girdiğimiz bu günlerde hiçbir vatandaşımızın sokakta kalmasına tahammülümüz yoktur. Kalacak yeri ve imkanı olmayan vatandaşlarımızın konaklama ihtiyaçlarını bildirmek için, 112 acil numarasından bizlere ulaşabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

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