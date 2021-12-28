Yunus Emre ve Mehmet Akif'i unutmadı

Dünyaya hoşgörü çağrısı yapan ünlü Türk Tasavvuf Şairi Yunus Emre ve İstiklal Marşının şairi Mehmet Akif Ersoy’u Düzce Üniversitesi öğrencileri de unutmadı. Öğrenciler düzenledikleri etkinlikle iki şairin biyografilerini kampüsteki öğrencilere dağıttılar.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılının Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy’u anma yılı olarak ilan edilmesi kapsamında Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Fevzi Karademir danışmanlığında gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde, Düzce Üniversitesi kampüsünde ve şehir merkezinde stantlar açan öğrenciler; sesi çağları aşan ve insanlığın ortak değeri haline gelen büyük şairimiz Yunus Emre ile İstiklal Marşımızın yazarı, vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un biyografilerini ve düşüncelerini özetleyen broşürler dağıttı.

Şairlerin şiirlerinden örnekler de paylaşan Düzce Üniversitesi öğrencileri, onların duygu ve düşünce dünyasının halka aktarılmasına vesile olarak takdir topladı.

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