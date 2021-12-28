– Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Küçük ve yönetim kurulu üyeleri Gaziantep Kadın Girişimci Destek Merkezi’ni ziyaret ederek, Gaziantepli kadınların çalışmalarını inceledi.

Düzce’de kadınlara yönelik çalışmalar ile dikkat çene Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu, Düzce’de de yapmayı planladıkları kadın girişimci destek merkezi için çalışmalarını sürdürüyor. Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Küçük ve yönetim kurulu üyeleri Gaziantep’de bulunan Kadın Girişimci Destek Eğitim Merkezini ziyaret etti. Burada Gaziantepli kadınların çalışmalarını inceleyen heyet, çalışmaları beğendiklerini ileterek ilgililere teşekkürlerini dile getirdi.

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