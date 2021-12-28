Öğrencilere işaret dili eğitimi veriliyor

– Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilere yönelik Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekipleri işaret dili eğitimleri vermeye başladı. Öğrenciler engelleri birlikte aşmak için işaret diline çalışıyor.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan yurtlarda çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Yurtlarda öğrencilerin daha iyi zaman geçirmesi için yapılan çalışmalara ek olarak eğitimler de düzenli olarak yapılıyor. Bu kapsamda Zahidül Kevseri Kız öğrenci yurdunda konaklayan öğrencilere yönelik işaret dili eğitimleri başlatıldı. İşaret dili kursuna katılım sağlayan öğrencilere engellilerin dilini anlamak için eğitim alan öğrenciler çalışmalarına devam ediyor. Kursa ilk etapta 40 öğrenci alınırken, ilerleyen dönemlerde katılımcı sayısının arttırılacağı öğrenildi.

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