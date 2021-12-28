Zincir marketlerde denetim Zabıtadan marketlere fahiş fiyat denetimi

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri il genelindeki yerel ve zincir marketlerde fahiş fiyat denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğünün işbirliği ile sürdürülen kontrollerde fiyat etiketleri kontrol edilirken gramaj denetimleri de yapılıyor.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ‘6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri’ gereğince il genelindeki marketlerde raflardaki fiyat etiketlerini inceleyerek fahiş fiyat, gramaj eksikliği, etiket denetimleri gerçekleştiriyor.

Ekipler, işletmelerde perakende satışa arz edilen ürünlerin etiketini veya fiyat tarifesini asıp asmadıklarını, gramaj kontrolü ve etiketteki fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını da kontrol ediyor.



ALO 175 tüketici danışma hattı

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, fahiş fiyat uygulamasına yönelik denetimlerin sıklaştırıldığını belirterek, vatandaşların güveninin suiistimal edilmemesi için Ticaret İl Müdürlüğü ile birlikte denetimlerin sık aralıklarla devam edeceğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olması halinde vatandaşların ALO 175 Tüketici Danışma Hattına müracaat edebileceklerini de hatırlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.