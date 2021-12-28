Çakarlı araçla trafiği tehlikeye atanlar sosyal medyadan yakaladı

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– Düzce’de gece saatlerinde çakarlı araçlarla trafiğe çıkan ve tehlikeli araç kullanan sürücüler görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Polis ekipleri ise paylaşım yapılan araçları tespit ederek sürücülere 5 bin 300 TL cezai işlem uyguladı.

Düzce'de gece saatlerinde 3 otomobil sürücüsü, çakarlı araçlarla trafiğe çıktı. Yolun boş olması nedeniyle makas atan, tehlikeli şekilde şerit değiştiren sürücülerin yanında bulunanlarda otomobillerin bagajlarından çıkarak otomobillerin görüntülerini çekti. O anları sosyal medya hesaplarından paylaşan sürücüleri tespit eden Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülere çakar kullanmaktan ve makas atmaktan dolayı toplamda 5 bin 300 TL cezai işlem uyguladı.

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