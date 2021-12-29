Jandarma köy yollarında denetim yaptı Yapılan denetimlerde sürücülere ceza yağdı

Düzce’de Jandarma Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Merkez ve Akçakoca Jandarma Trafik timleri köy yollarında emniyet kemeri ve koruyucu tertibat özel trafik denetimi yaptı. Kurallara uymayan sürücülere ise4 15 bin TL cezai işlem uyguladı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri köy yollarında kurallara uymadan trafikte seyreden sürücülere karşı denetimlerini artırdı. Bu kapsamda Merkez ve Akçakoca İlçe Jandarma trafik timleri merkeze bağlı Aydınpınar, Yenivakıf, Elmacık Köyleri yollarında, D655 Düzce Akçakoca Karayolu güzergahında denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde 369 araç kontrol eden ekipler 26 araç sürücüye 15 bin 40 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca denetimlerde 9 araç trafikten men edilirken iki sürücünün de ehliyetine de el koyuldu.

Denetimlerde bazı sürücülerin emniyet kemeri takmak yerine susturucu taktığı görüldü.

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