Kariyer sürecinde yaşadığı deneyimlerini anlattı

Düzce Üniversitesinin düzenlediği “Düzce’den Yurtdışına Uzanan Mühendislik Başarısı” adlı söyleşide Yüksek Makine Mühendisi Azem Sarı, yurt dışı kariyer süreci deneyimlerini anlattı.

Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe; Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Senem Çolak Yazıcı, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım gösterdi.

Programın açılış konuşmasını yapan Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Senem Çolak Yazıcı, Merkez olarak bu tür etkinliklere önem verdiklerini ifade ederek, öğrencilerin iş hayatında görebilecekleri kişileri, öğrenciyken görmelerini ve onların bilgi ve deneyimlerinden istifade etmelerini sağladıklarının altını çizdi. Sektördeki insanlarla bir arada olmanın avantajlarına değinen Dr. Yazıcı, kaliteli öğrenci süreci yaşamanın ve zamanı doğru şekilde yönetebilmenin verimliliği artıracağını söyledi.

Gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra sunumunu yapmak için kürsüye davet edilen Yüksek Makine Mühendisi Azem Sarı, mühendisliği; 2 liraya kötü yapılan bir işi 1 liraya daha iyi yapabilmek şeklinde tanımladı. Öğrencilerden güçlü ve zayıf yönlerini belirlemelerini isteyen Sarı, onların zayıf yönlerini güçlendirmeleri ve güçlü yönlerini de ihmal etmemeleri gerektiğini söyledi. Kişisel gelişimine katkı sağlayacak, kariyerine olumlu etki edecek kişilerle ve kurumlarda daha çok zaman harcamaları tavsiyesinde bulunan Azem Sarı, zaman yönetiminin yanında iletişimin ve sosyalleşmenin önemine değindi.

Kendine güvenin önemini ifade eden misafir konuşmacı, yeniliklerin, sektördeki değişiklerin ve güncel konuların takibinin yapılması tavsiyesinde bulundu. Araştırmanın, öğrenmenin her zaman olması gerektiğini vurgulayan Sarı, bilginin güç olduğunu, bilgili insanın da hiçbir zorluk karşısında yılmayacağını dile getirdi.

Katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Sarı’ya, yaptığı başarılı çalışmaları ve sunumu için Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Senem Çolak Yazıcı teşekkür belgesi takdim etti.

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