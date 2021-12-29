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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirdi

İHA

Öğrenciler yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirdi

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Gümüşova Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencilerine yönelik yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli eğitmen Fatih Şakuç tarafından verilen eğitimde; yangın anında alınacak önlemler, yangın söndürme teknikleri, karşılaşılan yangın anında etkilenen kişilerin nasıl kurtulacağı, bilinçli hareket edilerek oluşan hasarın en asgari düzeye indirilmesi konuları üzerinde duruldu.
Uygulamalı olarak gerçekleştirilen tatbikatta AFAD ekipleri tarafından yangınların nasıl söndürüleceği ve yangın tüpünün nasıl kullanılacağı konusunda da önemli bilgiler paylaşıldı.

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