Vali Atay, Yığılca Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti

– Düzce Valisi Cevdet Atay, ilçe ziyaretlerine bir yandan devam ederken bir yandan da hastaneleri ziyaret ederek hem binalarda incelemelerde bulunuyor hem de hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletiyor.

Vali Cevdet Atay, beraberinde ki heyet ile birlikte gününü Yığılca’ya ayırdı. Yığılca’da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Vali Atay, daha sonra Yığılca Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Burada Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’dan hastane binası ile ilgili bilgiler alarak incelemelerde bulunan Atay, daha sonra hastanede tedavi olan hastaları ziyaret etti. Kısa süreli hastalarla vakit geçiren Vali Atay vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.