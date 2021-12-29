Vali Aktaş Düzceli öğrencileri ağırladı

– Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan “Yarın Çok Genç Olacak” projesi kapsamında Düzce’den Çanakkale’ye giden öğrencileri ziyaret ederek, Çanakkale’de ağırladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Yarın Çok Genç Olacak” projesi kapsamında Düzce’den Çanakkale’ye giden öğrenciler, Çanakkale Gelibolu Tarihi Alanını ve 1915 Çanakkale Köprüsünü gezdi. Düzce’den 45 öğrenci ile Çanakkale Öğretmenevinde bir araya gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, misafir öğrenci ve İçişleri Bakanlığı temsilcileri ile bir süre görüşerek sohbet etti. Yarın Çok Genç Olacak projesi kapsamında Çanakkale’nin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini görme imkanı bulan öğrenciler, Vali İlhami Aktaş’ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirttiler ve desteklerinden dolayı Vali Aktaş’a teşekkür ettiler.

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