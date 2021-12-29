Vali oyun hamuru ile çocuklara şekil yaptı

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– Düzce Valisi Cevdet Atay, Mamure köyünde bulunan anaokulunu ziyaret ederek çocuklarla oyun hamuru oynayarak çeşitli şekiller yapıp onlarla vakit geçirdi.

Vali Cevdet Atay, okul ziyaretlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Atay son olarak Mamure Köyü'nde bulunan Mamure Anaokulunu ziyaret etti. Burada çocuklarla kısa süreli sohbet eden Vali Atay, daha sonra oyun hamurunu eline alarak çocuklara şekiller yaparak onlarla vakit geçirdi. Vali amcasından çeşitli şekiller öğrenen minik öğrenciler keyifli dakikalar geçirdi.

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