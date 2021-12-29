Görevine yeni başlayan idarecilere ziyaret

– Düzce’de eğitim camiasında yetkili sendika olarak çalışmalarına devam eden MemurSen, okullarda göreve yeni başlayan idarecileri ziyaret etmeye devam ediyor.

Düzce’de yetkili sendika olarak çalışmalarını sürdüren MemurSen Düzce Şubesi, okullara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda MemurSen Başkanı ve Eğitim Bir Sen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ile Ortaokulu’nu ziyaret ederek idareciler ile bir araya geldi. Görevlerine yeni başlayan idarecilere hayırlı olsun dileklerinde bulunan Başkan Çelebi daha sonra öğretmenler ile toplantı yaparak sorun ve sıkıntıları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

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