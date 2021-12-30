Dini bilgiler atölyelerde öğretiliyor

– Düzce Müftülüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü, üniversite öğrencilerine yönelik dini bilgileri çeşitli atölyelerde aktarmaya devam ediyor.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğrenci yurtlarında müftülük ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Dini bilgiler konusunda oluşturulan atölyelerde öğrencilere bilgiler aktarılması için eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda, Avni Akyol Yurdunda İslam Felsefesi Atölyesi oluşturulurken, Konuralp yurdunda da Adabı Muaşeret Atölyesi oluşturuldu. Her iki atölyede de öğrencilere dini bilgiler üzerine bilgiler aktarılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.