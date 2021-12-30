Öğrencilere oyun ve müziklerle ritim yaptı

– Düzce Halk Kütüphanesi’nin başlattığı ‘Kütüphanede Buluşalım’ etkinliklerine Yenimahalle İlkokulu öğrencileri de katıldı. Öğrencilere oyun ve müziklerle ritim çalışmaları aktarıldı.

Düzce’de öğrencilere yönelik kütüphaneyi sevdiren ‘Kütüphanede Buluşalım’ projesi, Halk Kütüphanesi tarafından aralıksız bir şekilde devam ediyor. Proje kapsamında onlarca öğrenci kütüphaneye gelerek hem kütüphanenin nerede olduğunu hem de kitaplar hakkında bilgiler aldı. Son olarak, Yenimahalle İlkokulu öğrencileri Halk Kütüphanesi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında öğrencilere ilk olarak kütüphane hakkında bilgiler verildi. Daha sonra öğrencilere oyunlar ve müzikler eşliğinde ritim çalışmaları anlatıldı.

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